коронавирус

В Казахстане растет число заболевших коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 71

город Алматы — 74

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 76

Актюбинская область — 5

Алматинская область — 21

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 170

Жамбылская область — 16

Западно-Казахстанская область — 41

Карагандинская область — 21

Костанайская область — 75

Павлодарская область — 107

Северо-Казахстанская область — 117

Туркестанская область — 3

Всего в стране выявлены 129213 заболевших.

 

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