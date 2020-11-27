В Казахстане растет число заболевших коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 71
город Алматы — 74
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 76
Актюбинская область — 5
Алматинская область — 21
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 170
Жамбылская область — 16
Западно-Казахстанская область — 41
Карагандинская область — 21
Костанайская область — 75
Павлодарская область — 107
Северо-Казахстанская область — 117
Туркестанская область — 3
Всего в стране выявлены 129213 заболевших.