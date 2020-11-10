У родителей особенных детей есть право отказаться от работы ночной смены.

(Источник: статья 76 Трудового кодекса РК)

Согласно статье 76 Трудового кодекса РК ночной сменой в работе считается время с 22:00 до 06:00.

Согласно 76 статье Трудового кодекса РК:

* работники, не достигшие 18-летнего возраста;

* беременные женщины, предоставившие справку о беременности освобождаются от работы ночной смены.

Привлечение к работе в ночное время работников-инвалидов допускается только с их письменного согласия при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Работодатель не вправе привлекать к работе в ночное время без письменного согласия следующих работников:

* женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, и других лиц, воспитывающих детей в возрасте до семи лет без матери;

* работников, воспитывающих детей-инвалидов до шестнадцати лет.

(статья 76 Трудового кодекса РК)

Важно отметить: каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

(статья 76 Трудового кодекса РК)

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев