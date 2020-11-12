Для акимов в приоритете должен быть не их личный пиар за счет госинформзаказа. А — разъяснение отраслевых программ.

Во время обсуждения поправок в законопроект по вопросам информации, мажилисмены выразили свое возмущение! Мол, деньги главы областей, городов и даже сёл, в основном, расходуют на «себя любимых», и никому, по сути, из них и дела нет, что о госпрограммах для обычных граждан, люди даже не слышали.

«Информационную политику в регионе контролирует, оценивает, направляет областной акимат, в районе же – районный акимат. Не секрет, что в некоторых акиматах работа по информированию населения о государственной политике сводится к личному пиару руководителя региона или города», — возмутился Михаил ЧИРКОВ, депутат Мажилиса РК.

В первом чтении Мажилис одобрил норму: установить темы при выполнении госзаказа и создать комиссию по вопросам формирования государственной информационной политики.

Анастасия Новикова