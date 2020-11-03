В Сети появилась информация о том, что в Казахстане мошенники стали подделывать электронные банковские чеки.

Копию платежного документа они создают в графических редакторах, при этом на самом деле никаких переводов не совершают, сообщает stopfake.kz.

Новую схему мошенничества описала казахстанка в одном из популярных пабликов в Instagram. Она пожаловалась на то, что злоумышленники обманули ее на 34 000 тенге, показав поддельный чек о переводе денежных средств.

В компании сообщили, что электронные чеки созданы исключительно для удобства пользователей и доверять отсканированным или сфотографированным чекам опасно.

«Поступление денег необходимо проверять непосредственно в мобильном приложении Kaspi.kz, в котором для этого создано два онлайн-сервиса. Во-первых, по каждой операции по движению средств (покупка, снятие, пополнение или перевод) приходит уведомление через сервис «Сообщения». Во-вторых, историю всех операций можно посмотреть в выписке Kaspi Gold в разделе «Мой Банк». До возврата любых средств необходимо проверить данные и убедиться, что операция произошла», — пояснили в пресс-службе компании.

Также представители компании посоветовали индивидуальным предпринимателям обезопасить себя от подобных происшествий, установив приложение Kaspi Pay, которое позволяет принимать оплату товаров или услуг.