Уполномоченным по этике аппарата акима Туркестанской области назначен Исаев Максат Шамансурович, передает Otyrar.KZ.
Образование высшее, квалификация экономист.
Трудовую деятельность Максат Шамансурович начал в 1995 году бухгалтером частного предприятия в Сузакском районе.
С 1997 по 2002 год работал главным специалистом, заведующим отделом, начальником отдела территориального развития и кадровой работы аппарата акима Сузакского района.
С 2002 по 2015 годы работал главным инспектором акима Южно-Казахстанской области, заместителем акима Енбекшинского района города Шымкент, заместителем акима Сузакского района, директором филиала ТОО «Казатомпром-Демеу», секретарем Сузакского районного маслихата.
С 2015 по 2017 годы работал акимом Сузакского района Южно-Казахстанской области.
С 2017 по 2019 годы – заместитель руководителя отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития аппарата акима области.
С октября 2019 года работал руководителем отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития аппарата акима Туркестанской области.