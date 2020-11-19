Уполномоченным по этике аппарата акима Туркестанской области назначен Исаев Максат Шамансурович, передает Otyrar.KZ.

Образование высшее, квалификация экономист.

Трудовую деятельность Максат Шамансурович начал в 1995 году бухгалтером частного предприятия в Сузакском районе.

С 1997 по 2002 год работал главным специалистом, заведующим отделом, начальником отдела территориального развития и кадровой работы аппарата акима Сузакского района.

С 2002 по 2015 годы работал главным инспектором акима Южно-Казахстанской области, заместителем акима Енбекшинского района города Шымкент, заместителем акима Сузакского района, директором филиала ТОО «Казатомпром-Демеу», секретарем Сузакского районного маслихата.

С 2015 по 2017 годы работал акимом Сузакского района Южно-Казахстанской области.

С 2017 по 2019 годы – заместитель руководителя отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития аппарата акима области.

С октября 2019 года работал руководителем отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития аппарата акима Туркестанской области.