В Шымкенте на первенстве страны среди женщин и мужчин завершились четвертьфиналы. В следующих боях распределятся награды за первые, вторые и третьи места. В чемпионате участвуют почти все боксёры, уже завоевавшие путёвки в Токио. Надежда Рябец (75 кг) и Серик Темиржанов (57 кг) досрочно вышли в полуфинал – их соперники отказались от поединков. Сакен Бибосынов (52 кг) прошёл в ½ после боя с акмолинцем Тимуром Кабдешевым.

Продолжают борьбу на чемпионате и остальные обладатели олимпийских лицензий – Аблайхан Жусупов (69 кг), Закир Сафиуллин (63 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзат Нурдаулетов (81 кг) и Камшибек Кункабаев (свыше 91 кг). Из числа будущих олимпийцев пропускает этот чемпионат лишь Василий Левит (91 кг) – по болезни.

Назым Кызайбай, двукратная чемпионка мира досрочно завершила свой первый поединок на чемпионате Казахстана в весе до 51 килограмма. Рефери остановил бой с 19-летней Шырайлым Бакытжан из Жамбылской области в первом раунде уже на третьей минуте – ввиду явного преимущества Назым. Также досрочно победила Ангелина Лукас, дважды отправив соперницу в нокдаун.

Кровавым стал четвертьфинальный бой для Закира Сафиуллина, шымкентский боксёр получил сильное рассечение. С самого начала боя Сафиуллин напирал и напирал на противника, перемежая удары в голову и в корпус. Его соперник из Мангистау, Аль-Мухаммед Махмут нанёс удар головой, за что и был дисквалифицирован. Против Закира, обладателя олимпийской лицензии, в полуфинале веса до 63 килограммов выступит Ерсултан Булат из Акмолинской области.

Автор первого нокаута на чемпионате-2020 Бекзат Сабыр также был залит кровью и не устоял в четвертьфинальном бою с Абильханом Аманкулом. У Сабыра открылась рана на лице и врач запретил продолжать поединок. Таким образом, обладатель олимпийской лицензии в весе до 75 килограммов, жамбылец Аманкул вышел в полуфинал.

В этой же категории 22-летний жамбылец Аман Казангапов выиграл четвертьфинал у 29-летнего Ерика Альжанова, вице-чемпиона Азии.

Победой завершил свой первый бой в Шымкенте чемпион мира из Мангистау, олимпийский лицензиат в весе до 81 килограмма Бекзат Нурдаулет. Далее он встретится с туркестанцем Бекболатом Абдикеримом.

Молодые звёзды сборной, которые выступают за Нур-Султан, Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады в весе до 91 килограмма и Нурбек Оралбай, молодёжный чемпион мира вышли в полуфинал первенства Казахстана дружно, один за другим, как положено близнецам. Если Нурбеку удастся попасть в финал, то, вероятнее всего, его ждёт бой с чемпионом мира, будущим участником токийской Олимпиады Бекзатом Нурдаулетом – и это должно стать одним из самых запоминающихся поединков на шымкентском чемпионате, тем более, что в период карантина никто из боксёров не терял время зря, а Нурдаулет и капитан национальной сборной супертяжеловес Камшибек Кункабаев с разрешения главного тренера успели даже выступить на профессиональном ринге.

Не обошлось без тренерских протестов – изначальное решение в бое супертяжей Нуржан Бекзатов – Айболды Дауренулы опротестовала команда Мангистау. Судейское жюри в итоге присудило победу Айболды, 21-летнему призёру чемпионата мира. Ещё несколько протестов жюри оставило без удовлетворения.

Полуфиналы чемпионата Казахстана по боксу 2020 года стартуют в шымкентском спортивном комплексе имени Алии Юсуповой 28 ноября в 12 часов дня. По санитарным условиям зрители в зал не допускаются, но прямую трансляцию всех поединков ведёт телеканал Qazsport.

Результаты утренней сессии 27 ноября (мужчины)

Результаты вечерней сессии 27 ноября (мужчины)

Результаты женской сессии 27 ноября

Расписание полуфиналов 28 ноября

Состав полуфиналистов чемпионата Казахстана по боксу 2020 года

Женщины

48 килограммов

Алуа Балкибекова (Жамбылская область) – Роксана Гасымова (Жамбылская область)

Жазира Уракбаева (Алматы) – Арайлым Марат (Нур-Султан)

51 килограмм

Жайна Шекербекова (Шымкент) – Ангелина Лукас (Шымкент)

Жансая Абдраимова (Жамбылская область) – Назым Кызайбай (Алматы)

54 килограмма

Дина Жоламан (Акмолинская область) – Даметкен Келимбет (Кызылординская область)

Балауса Муздиман (Алматинская область) – Айгерим Ошакбай (Жамбылская область)

57 килограммов

Айжан Ходжабекова (Карагандинская область) – Назым Ищанова (Атырауская область)

Владислава Кухта (Костанайская область) – Сания Султанкызы (Нур-Султан)

60 килограммов

Карина Ибрагимова (Акмолинская область) – Адина Калдыбай (Жамбылская область)

Римма Волосенко (Нур-Султан) – Айдана Забынбекова (Актюбинская область)

64 килограмма

Жанна Серикова (Костанайская область) – Милана Сафронова (Карагандинская область)

Лаура Есенгельды (Шымкент) – Жансая Балтабекова (Акмолинская область)

69 килограммов

Дарига Шакимова (Алматы) – Жасмин Кизатова (Карагандинская область)

Балжан Аскар (Жамбылская область) – Валентина Хальзова (Нур-Султан)

75 килограммов

Арайлым Бегдильда (Жамбылская область) – Надежда Рябец (Костанайская область)

Асем Султанова (Алматы) – Марина Вольнова (Нур-Султан)

81 килограмм

Фариза Шолтай (Шымкент) – Эльдана Талипова (Алматы)

Виолетта Князева (Карагандинская область) – Гульсая Ержан (Кызылординская область)

81+

Дина Исламбекова (Шымкент) – Альбина Вахитова (Северо-Казахстанская область)

Валерия Аксёнова (Акмолинская область) – Ляззат Кунгейбаева (Нур-Султан)

Мужчины

49 килограммов

Темиртас Жусупов (Акмолинская область) – Ермек Мадиев (Жамбылская область)

Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область) – Бекзат Амангельдинов (Павлодарская область)

52 килограмма

Сакен Бибосынов (Туркестанская область) – Дамир Абдикадир (Алматинская область)

Олжас Байниязов (Атырауская область) – Махмуд Сабырхан (Шымкент)

57 килограммов

Серик Темиржанов (Павлодарская область) – Бейбарс Жексен (Жамбылская область)

Талгат Сырымбетов (Карагандинская область) – Оразбек Асылкулов (Акмолинская область)

60 килограммов

Саматали Толтаев (Мангистауская область) – Василий Самчук (Карагандинская область)

Ильяс Сулейменов (Нур-Султан) – Бекнур Ожанов (Восточно-Казахстанская область)

63 килограмма

Закир Сафиуллин (Шымкент) – Ерсултан Булат (Акмолинская область)

Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область) – Дильмурат Мижитов (Алматы)

69 килограммов

Аблайхан Жусупов (Карагандинская область) – Куан Куатов (Павлодарская область)

Аятулла Такижанов (Павлодарская область) – Асланбек Шымбергенов (Жамбылская область)

75 килограммов

Абильхан Аманкул (Жамбылская область) – Ермахан Жакпеков (Восточно-Казахстанская область)

Нурканат Райыс (Атырауская область) – Аман Казангапов (Жамбылская область)

81 килограмм

Бекзат Нурдаулет (Мангистауская область) – Бекболат Абдикерим (Туркестанская область)

Бауржан Байгоншеков (Павлодарская область) – Нурбек Оралбай (Нур-Султан)

91 килограмм

Айбек Оралбай (Нур-Султан) – Нурлан Сабиров (Мангистау)

Абзал Куттыбеков (Туркестанская область) – Сагындык Тогамбай (Нур-Султан)

+91

Камшибек Кункабаев (Кызылординская область) – Дамир Тойбай (Алматы)

Айболды Дауренулы (Мангистауская область) – Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)