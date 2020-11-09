Состоялось очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Шымкента.

Шымкентские перевозчики жалуются на ограничения свободной конкуренции. По словам предпринимателей, в конкурсе на перевозку пассажиров по 41-ому маршруту они не могут участвовать.
«Мы перевозчики, вынуждены приостановить бизнес. На всех встречах с акимом, замакимами и руководителями управлении мы поднимаем вопрос о равных правах участия в перевозках. Подписанное руководителями транспортных компании обращение было направлено президенту страны»,- говорит председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов.

Транспортники уверяют, действуют в рамках закона. По условиям конкурса, на обслуживание одного маршрута, у предпринимателя должно быть от 15 до 60 автобусов! Под эти критерии отбора подходят не все.

Мухтар КОГАНБАЕВ, заместитель руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта г. Шымкента: «Местная власть может обозначить новые маршруты и объявить о конкурсе. Согласно правилам конкурс был объявлен. Из-за того, что никто не изъявил желание участвовать, конкурс признан несостоявшимся. Относительно лота, то с рентабельными в обязательном порядке ставятся нерентабельные маршруты. Если в одном лоте одни рентабельные маршруты, это и понятно. Все хотят лакомый кусок, остальные маршруты остаются».

На шымкентские улицы вышли новые автобусы, работающие на газеВ Шымкенте по 76 маршрутам перевозкой пассажиров занимаются 24 транспортные компании. Больше половины принадлежит двум компаниям:»Т-бас» и «Шымкентбас». У каждого из владельцев от 15 до 30 автобусов, вместо положенных 60. Комплексная схема движения автобусов пока не утверждена.
Владимир НАКИСБАЕВ, член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Шымкента:»Комплексная схема не утверждена. О какой концепции, конкурсе можно вести разговор. Если нет комплексной схемы, почему эти маршруты выставлены на конкурс и тендер. Где власть? здесь представитель прокуратуры сидит. Давайте разберемся».

Этим вопросом теперь займется прокуратура.

Шынар Оразова

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА