Состоялось очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Шымкента.

Шымкентские перевозчики жалуются на ограничения свободной конкуренции. По словам предпринимателей, в конкурсе на перевозку пассажиров по 41-ому маршруту они не могут участвовать.

«Мы перевозчики, вынуждены приостановить бизнес. На всех встречах с акимом, замакимами и руководителями управлении мы поднимаем вопрос о равных правах участия в перевозках. Подписанное руководителями транспортных компании обращение было направлено президенту страны»,- говорит председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов.

Транспортники уверяют, действуют в рамках закона. По условиям конкурса, на обслуживание одного маршрута, у предпринимателя должно быть от 15 до 60 автобусов! Под эти критерии отбора подходят не все.

Мухтар КОГАНБАЕВ, заместитель руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта г. Шымкента: «Местная власть может обозначить новые маршруты и объявить о конкурсе. Согласно правилам конкурс был объявлен. Из-за того, что никто не изъявил желание участвовать, конкурс признан несостоявшимся. Относительно лота, то с рентабельными в обязательном порядке ставятся нерентабельные маршруты. Если в одном лоте одни рентабельные маршруты, это и понятно. Все хотят лакомый кусок, остальные маршруты остаются».

В Шымкенте по 76 маршрутам перевозкой пассажиров занимаются 24 транспортные компании. Больше половины принадлежит двум компаниям:»Т-бас» и «Шымкентбас». У каждого из владельцев от 15 до 30 автобусов, вместо положенных 60. Комплексная схема движения автобусов пока не утверждена.

Владимир НАКИСБАЕВ, член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Шымкента:»Комплексная схема не утверждена. О какой концепции, конкурсе можно вести разговор. Если нет комплексной схемы, почему эти маршруты выставлены на конкурс и тендер. Где власть? здесь представитель прокуратуры сидит. Давайте разберемся».

Этим вопросом теперь займется прокуратура.

Шынар Оразова