Прошло онлайн-заседание Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина.

Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил о показателях социально-экономического развития города за 10 месяцев, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В городе утвержден антикризисный план действий по снижению негативного воздействия пандемии на экономику. За 10 месяцев текущего года достигнуты ряд показателей.

В частности, объем сельскохозяйственного производства (30,8 млрд тенге) увеличился на 2,0%, инвестиций (223,2 млрд тенге) на 54,7%, строительства (87,6 млрд тенге) на 64,2%. Объем введенного жилья (383,8 тыс. квадратных метров) увеличился на 3,1%, объем розничной торговли (320,9 млрд. тенге) увеличился на 1,2%.

В результате пандемии объем промышленной продукции составил 523,6 млрд тенге, индекс физического объема составил 97% (98% от годового плана).

Стоит отметить, что согласно утвержденному плану нефтеперерабатывающего завода «ПКОП», за 10 месяцев 2020 года было произведено 3,9 млн тонн продукции.