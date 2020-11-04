Комитет гражданской авиации сообщил об открытии рейсов в/из аэропорта г. Туркестан.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК проводится работа по открытию регулярных рейсов в аэропорт города Туркестан. На начальном этапе планируются выполнение ежедневных рейсов из гг. Нур-Султан и Алматы в г. Туркестан.

Рейсы будут выполняться 3 казахстанскими авиакомпаниями «Fly Arystan», «SCAT» и «Qazaq Air».

Так, с сегодняшнего дня авиакомпанией «Fly Arystan» уже начата продажа авиабилетов по вышеуказанным направлениям. Отмечаем, что цены авиабилетов на рейсы «Fly Arystan» начинаются от 6999 тг между гг. Нур-Султан и Туркестан и от 5999 тг между гг. Алматы и Туркестан.

Первый рейс по маршруту Нур-Султан – Туркестан – Нур-Султан состоится 1 декабря 2020 года.