В Шымкенте 23 ноября произошел пожар в многоэтажке по проспекту Республики.

Огонь вспыхнул в одной из квартир, где предположительно проживал ветеран афганец.

Вместо балкона — зияющая черная дыра, покрытая копотью костра. Под окнами — обуглившаяся посуда. Последствия крупного пожара в четырнадцатом доме по проспекту Республики будут устранять еще долго. Пламя охватило квартиру на четвертом этаже. Огонь мгновенно перекинулся на балконы двух этажей.

На место пожара в считанные минуты прибыли пожарные расчеты и военнослужащие. Им удалось быстро эвакуировать людей и потушить возгорание.

По словам жителей многоэтажки, в квартире, где случился пожар проживал мужчина-инвалид. Он уверял, что служил в Афганистане, оттуда и проблемы с ногами. Время от времени он, по словам соседей, вел себя странно: часто плакал, находился в подавленном состоянии, бил кулаками стены и говорил, что не хочет жить.

«Проживает афганец, целыми днями он смотрел фильмы и плакал, вещи раскидывал, говорят что он больной эпилептик, и говорил лучше бы я умер», — уверяет очевидец пожара.

Квартира, за считанные минуты превратившаяся в пепелище, закрыта. Неходячему мужчине госпитализация не потребовалась, его приютили родственники. Жители многоэтажки постепенно оправляются от ночного происшествия, отмывают подъезд от сажи и гари.

«Он сам один живет, афагец он, у него был иранский камин, говорят он взорвался, и все, больше ничего мы не знаем, пришли вот дым горит, спасибо пожарным быстро приехали спасли помогли, здесь пожилые люди живут, здесь больные, моя дочка одна дома была пока я на работе, помогли вывести», — благодарит Гульнара Гусейнова, жительница дома №14 по проспекту Республики.

Эхо Афганской войны отразиться на психике мужчины, в квартире которого произошел пожар, не могло. Его фамилии не числится в списке воинов-интернационалистов.

«Я связался с его сестренкой, она подтвердила что он не «афганец», он находится в больнице. Он служил на Семипалатинском полигоне», — говорит Галым Майханов, председатель союза ветеранов Афганистана.

Пострадавшие жильцы на пятом и третьем этажах подсчитывают ущерб: в этих квартирах, считают владельцы, надо делать капитальный ремонт. Восстанавливать жилье и возмещать ущерб предстоит виновнику пожара или его опекунам, если есть таковые.

Анастасия Новикова