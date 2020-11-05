В Шымкенте от природного газа пострадал человек. Несчастный случай произошел в 9-этажном жилом доме.

О том, какой силы был взрыв, говорит одежда пострадавшего. А точнее то, что от нее осталась — она в буквальном смысле — РАСПЛАВИЛАСЬ и прилипла к подоконнику. Мощный хлопок разбудил жильцов многоэтажки в микрорайоне Туран.

«Мы услышали взрыв в 7 утра, в это время мы еще спали, и подскочили от резкого звука. Вчера только вот в эту квартиру заехали трое парней, и такое случилось», — говорит сосед по лестничной клетке.

В двухкомнатной квартире на последнем — девятом этаже — молодой человек вышел покурить на балкон. Внезапно прогремел взрыв. 24-летний парень получил сильнейшие ожоги. Его госпитализировали в реанимацию. Никаких прогнозов врачи давать пока не осмеливаются.

«Сегодня в 8,25 доставили к нам больного на скорой. С его слов, была утечка газа, он решил закурить и вспыхнуло пламя и получил ожог. Обгорело 45% поверхности тела, обожжены лицо, верхние конечности, туловище и нижние конечности, состояние тяжелое, поэтому больной госпитализирован в реанимационное отделение», — рассказал Олег МУН, врач-комбустиолог.

Первыми на место взрыва прибыли пожарные. Спустить обгоревшего пациента с болевым шоком с 9-го этажа оказалось задачей не из легких.

Для родственников владельца обгоревшей квартиры стало настоящим открытием, что в их жилплощади кто-от жил! Они в глаза не видели, ни загадочного квартиранта, ни его друзей. Как незнакомцы могли попасть в квартиру, когда даже у хозяев нет ключей, остается только догадываться! Жилплощадь собственник приобретает в ипотеку, нотариально она пока не оформлена, а значит и о заселении речи не было.

«Мой братишка покупает квартиру по госпрограмме, уже отдал деньги, заключает договор. Но еще ключей нет, он сегодня за городом и меня отправил посмотреть, что случилось. Мы не думали, что все так. А квартирантов мы не видели, не знаем, кто их сюда заселил», — говорит брат будущего владельца квартиры.

По словам газовиков, квартиру к газу они не подключали. В многоэтажным дом заселяют постепенно. В эксплуатацию его сдали два года назад, документы на газификацию подали жильцы 60-ти квартир, остальные — 12 пустовали. По словам специалистов, жильцы квартиры, где произошел взрыв, подключились к газу самостоятельно.

«Выяснилось, что данная квартира ранее не обращалась в «КазТрансГаз Аймак», они, нарушая закон, самовольно подключились к газовой системе. Владелец данной квартиры подверг опасности жильцов квартиры и этого дома. Сам до 72-квартирный, 60 квартир подали заявки на подключения газа», — рассказал Женис Куанышбеков, руководитель отдела «КазТрансГаз Аймак».

Кто запустил квартирантов в жилье без условий предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. По некоторым данным, туда временно заселили приезжих строителей. Однако, эта информация официально не подтвердилась. Пока ясно только одно, из-за чьей то беспечности могли серьезно пострадать соседи, Мощный взрыв мог стоить кому-то жизни. Дело передано в прокуратуру.

Анастасия Новикова