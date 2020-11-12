Руководство компании Гарант 24-Ломбард обвиняется в хищении 22 млрд тенге.

По словам главного полицейского страны пойманы не все мошенники. Пока в розыске находятся пятеро подозреваемых.

В Казахстане не уменьшается количество обманутых финансовыми пирамидами. Казахстанцы, поверившие финансовым махинаторам, потеряли 33 миллиарда тенге. Больше всего жертв — на западе и юге страны. 18 тысяч из них уже подали жалобы в полицию, утверждая, что их обманул только один Ломбард — 24.

Санжар АДИЛОВ, начальник Следственного управления МВД РК: Во-первых, деятельность этой компании длилась недолго — всего 5 месяцев. Во-вторых, они маскировались под ломбард, что не запрещено законом. В-третьих, ни один потерпевший не пожаловался на противоправные действия и совершение преступления.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 250 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами. 120 из них переданы в суд, а 98 подозреваемых находятся под следствием. По данным полиции, зачастую мошенников, объявленных в розыск, находили за границей. Пятеро из них, обосновавшиеся в Кыргызстане, Молдове и Турции, до сих пор не задержаны.

Санжар АДИЛОВ, начальник Следственного управления МВД РК: «Следствие по уголовному делу завершено. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены 56 человек. 30 из них задержаны. 3 из них являются учредителями. 24 — руководители территориальных подразделений и 6 менеджеров. 5 подозреваемых объявлены в розыск ».

К слову, помимо самих подозреваемых, арестовано и их имущество. По словам Санжара Адилова, сумма изъятого имущества составила 22 млрд тенге. Теперь эти деньги будут возвращены обманутым гражданам.

Напомним, в феврале этого года в нескольких городах страны грянул скандал с вкладчиками, обманутыми финансовыми пирамидами. Все они вложили свои средства в Garant 24 Lombard, ETATE Lombard и Tiimdi Karz LLP, после чего прибыли не получили, зато лишились собственных денег.