В Мажилисе одобрили поправки, защищающие права наемных работников.

Они чаще других сталкиваются с нарушением конституционных прав. Нанятых по «серой схеме» людей — обманывают, не выплачивают зарплату и никаких гарантий на льготы и выплаты.

«Обеспечить права заемных работников на охрану труда, безопасность и гарантии на оплату страховых взносов в случае наступления несчастного случая на производстве, повлекшего потерю трудоспособности или гибель», — сетует Канат МУСИН, депутат Мажилиса.

Законопроект позволит уточнить формат системы оплаты труда наемных работников, решить вопросы социальной защиты, упорядочить механизм расследования несчастных случаев на производстве.

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