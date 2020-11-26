Сезон «Не трогай – это на Новый год!» можно считать открытым.

А что, разве не так? Ведь нас от самого главного семейного праздника года отделяют считанные недели. До Нового года осталась всего одна зарплата, а для кого-то – всего одна пенсия. А для нас, газетчиков, всего-то пять номеров РАБАТа…

Согласитесь, праздники хороши не просто сами по себе, а их предвкушением, подготовкой к ним. В отношении Нового года это «правило» справедливо на все 100 процентов. Главное в нем что? Правильно – настроение. Вот его-то и надо периодически поддерживать в нужном тонусе. Музыкой, деталями оформления интерьера дома, фильмами-мульфильмами, да даже старыми новогодними открытками из домашнего архива. Надеюсь, не все повыкидывали из столов во время уборок.

С этой непонятной пандемией – карантином, тревогой за здоровье близких, за свое самочувствие, мы так поистрепали себе нервы, что явно заслужили чего-то хорошего. Ведь правда же. На этот раз уходящий год мы будем не провожать, а выпроваживать.

… Какой же этот новогодний праздник замечательный — теплый, уютный, добрый! Но вот чего у него точно не отнимешь, так это того, что он ОЧЕНЬ затратный. Ну просто разорительный. Как же сделать так, чтобы нам хватило средств на все необходимое – подарки, угощение, наряды? Предлагаю взять лист бумаги, ручку или карандаш. Разделить карандашом лист на две части. Составьте список того, что надо будет купить. Напротив каждой позиции – ставим примерную цену. Да, не забудьте про текущие обязательные платежи – коммуналка, транспорт, еда для вас и вашей семьи до Нового года. Подытоживаем сумму. Ужаснулись? Пьем валокордин и чешем репу на предмет, где б раздобыть явно недостающую сумму.

Где взять – где взять?! Вам случайно никто ничего не должен? Жаль, можно было бы должника потрясти, напомнить ему о себе. А можно выставить на продажу в интернет, на OLX что-то из ненужного вам. Скажем, из гардероба, посуды, пылящихся в шкафах. Вы удивитесь, но, оказывается, есть реальные охотники до ваз и конфетниц из закромов наших бабушек или посуды, доставшейся нам в наследство. Это сейчас называется «сервантная посуда», то есть та, которой не пользовались или вытаскивали из сервантов на свет божий по великим поводам. Один из таких людей, назовем его Петром, поделился своим опытом: «Я пишу объявления крупным почерком и размещаю их не в интернете, в котором бабушки не сильны, а на гаражах, на столбах возле жилых домов или овощных ларьков, магазинов. Их, как правило, и читают бабушки. Они и рады пристроить свою посуду по хорошей цене. Внукам она уже не понадобится – мода, видите-ли, не та. Надежды на то, что мода вернется, а она есть и у посуды, весьма и весьма маловероятная». В бутике Петра, расположенном на одном из рынков Шымкента, можно встретить посуду, фарфоровые статуэтки, столовые приборы 40-50-летней давности. В очень приличном состоянии и по неплохой цене. Ну, я несколько отвлеклась от темы. Просто запомните – это один из вариантов того, как относительно быстро добыть деньги.

Чуть подробнее про OLX. Это бесплатная интернет-торговая площадка. Удобно в ней то, что вы выставляете на ней свою вещь и ваше предложение в первую очередь увидят земляки. То есть «пристроить» вещь и получить за нее денежку можно тоже быстро. Одно существенное «но» – дорого продать не удастся. Цены на интернет-площадке, как правило, низкие. Если вы по каким-то причинам пока не владеете умением работать в интернете, попросите молодых родственников или знакомых. Дело минутное. Желательно, да даже необходимо фото выставляемой на продажу вещи. Так вы «убьете двух зайцев» – и жизненное пространство освободите, и денежку заработаете. Запомните главное – остерегайтесь мошенников! Перед новогодними праздниками эти господа не дремлют!

Еще один совет – он стар, как мир – умерьте хотя бы до Нового года расходы на свои «хотелки». Можно поэкономить на перекусах в кафе – не графья, бутерброды точно так же утоляют голод. Можно сократить число визитов в салоны красоты. В этом году, скорее всего, не разрешат корпоративы. Уже легче тем, кто стеснен в средствах.

Есть еще один верный способ раздобыть деньги – это ломбард. Там могут принять что-то из вашей бытовой техники, драгоценностей. Но к этому источнику «дохода» нужно отнестись крайне осторожно. А вдруг не сможете выкупить вещь из залога в ломбарде? Ведь деньги там выдают под ого-го какой процент! Осилите ли? Если нет, считай, пропали мамина брошь и колечко… И все-таки это тоже источник, но на совсем уж крайний случай.

Быть может в эти дни кто-то захочет взять кредит в банке, чтоб с шиком отметить праздник. Вот на эти цели точно не надо брать кредит. Праздник пройдет, а вы еще останетесь должны! Вам это надо?!

Мои знакомые с прошлого года практикуют следующее – они договорились среди родни не дарить друг другу подарков. Дети – не в счет, это больше их праздник. Они тут господа.

А вообще-то эта затея – где добыть деньги на Новый год, сама по себе может стать волшебной историей. Читали бесподобный рождественский рассказ О* Генри «Дары волхвов». Он был опубликован 115 лет назад. Позволю себе вкратце напомнить его содержание. Два героя – молодые супруги Джим и Делла. Они снимают скромную меблированную квартирку в Нью-Йорке. Доход молодых архи скромен. У этой семьи два сокровища: роскошные волосы Деллы, перед которыми померкли бы все драгоценности самой царицы Савской, и золотые часы Джима, которым позавидовал бы сам царь Соломон. Каждый из них думает о рождественском подарке любимому. Знают, что купить, но денег не хватает. Делла, ведя домашнее хозяйство, смогла сэкономить всего доллар и восемьдесят пять центов… Однажды она остановилась возле вывески: «Всевозможные изделия из волос». За двадцать долларов она продала свое сокровище и на вырученные деньги купила Джиму платиновую цепочку для его часов. Готовя мужу ужин, она молилась, чтоб ему не разонравиться с короткой стрижкой.

Пришедший домой, замерзший без перчаток Джим то ли с удивлением, то ли с ужасом, то ли с гневом рассматривал свою жену. Никакая прическа, стрижка или другая причина не могут заставить Джима разлюбить свою жену, но он никак не мог осознать факт, что у Деллы больше нет кос. Наконец Джим вытащил сверток, в котором был набор черепаховых гребней с драгоценными камушками – предмет тайных желаний Деллы. В ответ она преподнесла мужу цепочку. Но ее подарок, как и подарок Джима, пришлось пока спрятать: Джим заложил часы, чтобы купить жене гребни… Эти двое пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами.

… Кто знает, быть может и вы в канун Нового года станете свидетелем, а то и героем какого-то интересного случая. В нашей жизни возможно все. Как это говорится, «каждому воздастся по вере его…»

Хочется, чтоб поскорее закончился этот непростой год. И чтоб все были счастливы. Главное – живы и здоровы..

Фарида ШАРАФУТДИНОВА