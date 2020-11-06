Выяснилось, что у строительной компании «Комфорт building» нет проектно-сметной документации. Она еще проходит экспертизу.

Кроме того, помимо положительного заключения экспертизы, застройщик должен был получить разрешение управления контроля и качества городской среды, уведомить данный государственный орган о начале работ, заключить договор на авторский и технический надзор.

Только после этого можно начинать строительство. Но оказалось, что ничего из вышеперечисленного строительная компания не выполнила, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По этим причинам приостановлено строительство многоэтажного жилого дома возле дома №218 в микрорайоне Нурсат. А застройщик был оштрафован на 2 миллиона тенге.

Этот земельный участок застройщик приобрел путем обмена. По строительным нормам данный участок не подходит для возведению многоэтажного объекта. Так как необходимое расстояние для высотных зданий должно составлять не менее 50 метров.

Заместитель акима города Шымкент Маулен Айманбетов посетил строительную площадку и выслушал жалобы жителей.

По желанию жителей здесь будет построен сквер или универсальная спортивная площадка.

Напомним, что жители расположенных рядом домов возмутились, что рядом с многоэтажками развернулась масштабная стройка. По их домам пошли трещины, а глубокий котлован угрожал безопасности взрослых и детей.