На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен новый Генеральный план развития города Туркестан.

С докладами выступили аким Туркестанской области У. Шукеев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев.

«Благодаря исторической инициативе и решению Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был дан большой импульс развитию священного города Туркестан как культурно-духовной столицы всего тюркского мира. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию Туркестана. В настоящее время город Туркестан стал гордостью и символом духовного возрождения Казахстана», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что в целях обеспечения нового развития Туркестана, его дальнейшего процветания с сохранением исторических ценностей в сентябре 2018 года была одобрена Концепция генерального плана развития города Туркестан. В кратчайшие сроки была проделана большая работа. Интенсивно велось строительство историко-архитектурного, административно-делового центров, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилой зоны.

Со дня передислокации областного центра в Туркестан в основной капитал города направлено порядка 400 млрд тг инвестиций. Согласно новому генеральному плану территория города увеличилась почти на 3 тыс. га. Численность населения выросла с 165 тыс. до 176 тыс. человек, к 2025 году она прогнозируется около 250 тыс., а к 2035 — 350 тыс. человек.

Глава Правительства отметил, что новый Генеральный план развития Туркестана учитывает все потребности активно растущего города и позволит создать полноценную комфортную среду для его жителей и гостей.

План согласован с исполнительными органами города и Туркестанской области, а также центральными госорганами. Разработаны все детальные схемы развития городской инфраструктуры. Премьер-Министр поручил реализовать все намеченные проекты утвержденного плана.