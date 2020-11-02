Похититель собаки доставлен в полицию.

28 октября 2020 года житель Абайского района обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина на автомашине марки «Опель Астра» похитил его породистую собаку «алабай», сообщает Департамент полиции города Шымкент.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 188 УК РК (Кража).

Сотрудники Управления полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, похитившего собаку, и доставили его в полицию. Алабая вернули хозяину.