Физические разминки стартуют 3 ноября и будут проводиться на 10 спортивных площадках.

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА: в 8:00

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯДКА: в 18:00

Принять участие может каждый житель города.

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Зарядки будут проходить каждый день со вторника по субботу.

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Занятия будут проходить на спортивных площадках, где собирается больше всего жителей:

1. Парк Абая

2. Парк металлургов

3. Семейная аллея в мкр. «Карасу»

4. Набережная Кошкараты

5. Парк Независимости

6. Центральный парк

7. Парк Победы

8. Дендропарк

9. Аллея в мкр. «Нурсат» (площадка)

10. Аллея стадиона имени Кажымукана

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