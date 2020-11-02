Физические разминки стартуют 3 ноября и будут проводиться на 10 спортивных площадках.
УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА: в 8:00
ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯДКА: в 18:00
Принять участие может каждый житель города.
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Зарядки будут проходить каждый день со вторника по субботу.
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Занятия будут проходить на спортивных площадках, где собирается больше всего жителей:
1. Парк Абая
2. Парк металлургов
3. Семейная аллея в мкр. «Карасу»
4. Набережная Кошкараты
5. Парк Независимости
6. Центральный парк
7. Парк Победы
8. Дендропарк
9. Аллея в мкр. «Нурсат» (площадка)
10. Аллея стадиона имени Кажымукана
НАЧНИТЕ НОВУЮ СПОРТИВНУЮ ЖИЗНЬ!