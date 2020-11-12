15 граждан зарегистрированные в службе пробации Толебийского района занимаются благотворительностью.

-Во время карантина ходили по домам и раздавали продукты питания, да и во время наводнения мы не остались в стороне, говорят они.

Этот молодой человек, раскладывающий продукты по пакетам, стал волонтёром по решению суда. Его осудили за связь с несовершеннолетней. Не смотря на то, что 22- летний парень узаконил отношения с беременной девушкой, которой не исполнилось 18, суд приговорил «жениха» к двум с половиной годам условно.

«Я женился на несовершеннолетней. Меня осудили на 2,5 года условно. В службе пробации создали группу волонтеров и сейчас здесь работаем. Помогаем малоимущим, многодетным, — говорит осужденный.

Без помощи людей, состоящий на учёте в службе пробации, не легко пришлось бы и во время наводнения. Полгода назад в Толебийский район пришла большая вода: она затопила дома и подворья. Те, кто не лишен свободы, но отбывает наказание, помогали сельчанам, спасали людей и имущество.

Осужденный: «Я был осужден в этом году. Работники службы пробации каждый день приходят и спрашивают, как я живу. Сам я инвалид. Приносят немного вещей и продуктов».

Волонтеров из числа условно осужденных в Толебийском районе 15 человек. Они отрабатывают наказание за — торговлю наркотиками, воровство и женитьбу на несовершеннолетних.

Шынар Оразова