Этой осенью воинскую часть Шымкента пополнили более 90 призывников.

Новобранцы из города Нур-Султан, Актюбинской и Кызылординской областей, пополнившие ряды военнослужащих воинской части 35748 регионального командования «Юг» в рамках осенней призывной кампании, готовятся к самому важному воинскому ритуалу в своей жизни – к принятию военной присяги.

Этой осенью воинскую часть Шымкента пополнили более 90 призывников. После прибытия в часть новобранцы сдали тестирование на коронавирусную инфекцию ПЦР-методом и находились на 2-х недельном карантине. Сейчас они проходят курс молодого бойца.

Во время занятий военнослужащих срочной службы ознакомили с командованием и историей воинской части. Теперь они изучают основные предметы общевойсковой подготовки, учатся строевой, физической, военно-медицинской подготовке, общевоинским уставам и основам безопасности военной службы.

Считанные дни отделяют их от клятвы на верность Родине, которой они должны быть верны не только во время службы, но и после её окончания.

Под руководством своих командиров, личный состав планомерно отрабатывает все этапы ритуала приведения к воинской присяге, начиная от выхода на строевой плац, и завершая торжественным прохождением, постепенно доводя её до идеала.

«День, когда даешь клятву на верность Родине, вообще бывает раз в жизни! Мы все стараемся выполнять все свои действия и команды наших командиров, чётко и уверенно. В тексте Военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл.

Мы должны быть верны своей присяге не только во время прохождения срочной службы, но и после её окончания, так как в каждом слове нашей присяге заложен глубокий и благородный смысл, заключивший в себе все благородные побуждения наших отцов и прадедов», — говорит рядовой Елнар Нурланов, призванный из Кызылординской области этой осенью.

Приведение призывников к торжественной присяге запланировано на 22 ноября текущего года.