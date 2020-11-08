Об этом сообщил заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

«С 12:30 до 13:00 был на участке у ЖК «Кок жайляу». Напомню, житель частного сектора, совершив самозахват не позволял производить работу по установке котельной.

Совместно с представителями районного акимата, управлений земельных отношений и ГАСК под моим личным руководством данный вопрос решен.

Строители могут продолжать работу по проекту. Сейчас они залили фундамент под котельную, прокладывают подводящие сети и ведут строительство стоянки согласно проекту. Оборудование для котельной уже в пути», — сообщил в Инстаграм заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.