В диспетчерской службе Казахавтодора сообщили, что трасса Тараз — Шымкент закрыта с 12.00 субботы, 28 ноября, из-за нулевой видимости на дороге по причине сильного бурана, сообщает ratel.kz.

По данным облдепартамента по ЧС, в районе села Шакпак Баба на границе с Туркестанской областью в снегу застрял автомобиль с пассажирами.

— Примерно в 13.30 на пульт 112 поступило обращение от гражданина, который застрял на 588 км трассы Алматы – Ташкент, в районе сёл Шакпак ата и Таттибай Дуйсебаева Жуалинского района области, — сообщила руководитель пресс-службы областного ДЧС. На помощь выехали из ПЧ-7 четыре пожарных спасателя на автомобиле УАЗ. Обратившийся сообщил, что вместе с ним в авто находится 4 человека. Возможно, среди них есть дети. Оказав помощь, спасатели отбуксируют авто на свободное от снега место.

Дорога в противоположном от областного центра направлении — трасса Тараз – Алматы, по данным Казахавтодора, открыта для движения автотранспорта.