Активно работают в текущие сутки дорожники Актюбинской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также Акмолинской области и ВКО, передает Otyrar.KZ.

Основное внимание дорожников сосредоточено на автомагистралях Самара – Шымкент, Нур-Султан –Щучинск и Нур-Султан – Ерментау – Шидерты.

По информации, которая поступила в 7.30 утра, на расчистке и обслуживании автомобильных дорог республиканского значения задействовано 274 единицы дорожной техники: 18 автогрейдеров, 26 тракторов, более 110 грузовых автомобилей, 100 комплексов ДРС и другая спецтехника.