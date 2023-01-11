Более 80 автомобилей застряли в снегу в Туркестанской области

Полицейские вызволили из под завалов снега более 80 автомобилей за два дня бурана. Многие из них съехали с обочины.

За два дня стражи порядка вычистили 60 машин, также из сугробов вытащили 12 легковых и 10 грузовых автомобилей. Об этом рассказали в Департаменте полиции Туркестанской области.

Водители, которые стали очевидцами действий полицейских на дорогах республиканского значения, выразили признательность за оперативность и поблагодарили стражей порядка:

«На этой главной трассе застряли в снегу. Сотрудники батальона патрульной полиции Туркестанской области обеспечили безопасность и оказали нам помощь. Спасибо полицейским!».

Стражи порядка просят граждан воздержаться от выездов на трассы и беречь свою жизнь.