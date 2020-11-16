В области создан 2-месячный запас лекарственных средств. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на выездной пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

«В области 557 аптек, с 238 заключены меморандумы. В случае второй волны коронавируса лекарства будут отпускать из фонда по фиксированной цене. Койко-места подготовлены в избытке. Медицинские организации обеспечены лекарственными средствами. Также количество аппаратов снабжения кислородом достигло 337, кислородные станции увеличились в два раза. Имеется 40 рентгеновских аппаратов, концентраторов, пульсоксиметров, ПЦР лабораторий», — сказал У. Шукеев.

По его словам, сейчас в области работают 10 ПЦР-лабораторий. В день проводится около 2 тысяч тестов. Также с помощью МЗ приобретены передвижные комплексы. Машины скорой помощи обновятся на 100%.