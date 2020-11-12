В Туркестанской области направили в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы скотокрадов, промышлявшей в городах Кентау и Туркестан.

Об этом рассказали в очередном выпуске программы Polisia.kz. В мае текущего года сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области ликвидировали преступную группу, похитившую у сельчан более 150 лошадей и коров на сумму свыше 70 миллионов тенге.

“В результате оперативно-розыскных мероприятий мы задержали группу из шести человек, занимавшихся кражами скота в течение трех лет. Следствием полностью доказана причастность преступной группы к 19 кражам скота. У каждого участника преступлений были четко распределены роли. Одни похищали скот с пастбищ, другие прятали его в укромных местах, а третьи занимались сбытом похищенного или разделывали скот на мясо”, – отметили в полиции.

Кроме того, в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в Туркестанской области общее количество краж скота снизилось на 30% (с 365 до 255). Улучшилась раскрываемость тяжких видов скотокрадства с 71,7% до 78,6%. За этот период полицейскими задержано 13 преступных групп, состоящих из 35 человек, причастных к 77 кражам скота.