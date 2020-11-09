В Туркестанской области набирает обороты электронная коммерция.

В регионе, в котором развивается онлайн-вид торговли скотом во время пандемии, жители осваивают новую платформу. В частности, крестьяне Байдибекского района, не выходя из дома, продают свой скот и тем самым зарабатывают на жизнь. В ходе рабочей поездки в район аким области Умирзак Шукеев встретился с молодыми предпринимателями и поддержал смелые инициативы граждан, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Очень важно мыслить креативно и смело двигаться вперед. Человек, владеющий тонкостями любой профессии, опережает всех. Я специально приехал, чтобы познакомиться с активной молодежью, которая развивает животноводство. Разведение домашнего скота — это одновременно работа и источник дохода. Ваш пример во время карантина станет для многих образцом», — сказал Умирзак Естаевич в ходе встречи с сельской молодежью.

Отметим, представителей молодого поколения объединило комплексное хозяйство ТОО «Корпорация Ernur», расположенное в населенном пункте Акбастау. Все они прочно занимаются земледелием и скотоводством. Крестьянское хозяйство располагает собственной техникой и земельным участком порядка 4 тыс. га.

Среди них Алмаз Алтайулы, занимающийся увеличением племенного поголовья крупного рогатого скота. Во время карантина, он заказал онлайн из Горного Алтая 121 голов коров калмыцкой породы. По его словам, он не только с экономил деньги, купив скот онлайн, но и свое драгоценное время.

Следует подчеркнуть, на сегодняшний день в районе активно набирает обороты онлайн-торговля скотом. В связи с эпидемией коронавируса закрытие животноводческих баз не помешало байдибекцам открыть «торговые чаты» в популярных мессенджерах. На онлайн-рынке можно купить лошадей, коров, овец, коз, домашнюю птицу и даже экзотических павлинов.

Теперь молодежь района намерена приступить к созданию специального сайта, для онлайн-торговли скотом. В настоящее время для купли-продажи скота около 7000 жителей зарегистрировались в чатах «Берекелі Бәйдібек» и «Бәйдібек Мал Базары» в популярных мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram».

«Во время карантина молодые предприниматели на селе открыли общий чат и наладили интернет-торговлю. Это очень удобно. Раньше каждые выходные приходилось выводить скот на рынок, платить за место и простоять там целый день. Таким образом мы решили общую для всех проблему. Мы откроем специальный сайт и планируем дальше развивать животноводство в районе», — говорит глава крестьянского хозяйства Абылай Кайратулы.

По данным областного управления сельского хозяйства, за 9 месяцев текущего года поголовье скота в регионе увеличилось примерно на 5-7%, производство мяса — на 2,2%.

Интернет-торговля в области в основном ведется на специальных сайтах. Кроме того, в регионе не остается без внимания и вопрос ввоза скота из-за рубежа для племенного разведения. Несмотря на карантин, в этом году было приобретено около 3000 голов КРС. В тоже время, в целях развития верблюдоводства было приобретено 1305 голов черно-пестрой породы. Благодаря системной работе в регионе удалось сохранить стабильные цены на скот.

Вместе с тем, в области не было допущено необоснованного удорожания скота. Сейчас мясная продукция, произведенная в регионе, реализуется как на территории страны, так и в соседнем Узбекистане.