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Коллекцию деревьев в дендропарке Шымкента продолжают пополнять.

В государственном дендрологическом парке имени А. Аскарова города Шымкент продолжается воспроизводство и обогащения растительных ресурсов. Редкие деревья-кустарники и завезенные в этом году 20 видов семян-интродуцентов (гортензия Литл Лайм, спирея японская, снежноягодник розовый, берёза бумажная, берёза белая, берёза повислая, унаби, барбарис обыкновенный, барбарис черный, тюльпан Грейга, павлония и др. деревья-кустарники) были высажены в специальные контейнеры. Зимой их выращивают в лабораторном помещении офиса, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Сотрудники питомника КГУ «Жасыл Белдеу» с территории дендропарка собрали саженцы дёрена (свидина) и декоративных кустарников скумпии и семена клена с территории Парка Независимости.

На сегодняшний день на территории КГУ «Жасыл Белдеу» проводится ремонт жилого вагона для рабочих, кровли. А также, на 976 га земельных участках, провели работы по посадке саженцев деревьев.

Кроме того, на участке «Кошкар ата» провели работы по санитарной очистке территории, отремонтированы железные заборы, вырубка мертвых деревьев.

 

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