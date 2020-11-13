В 2020 году установлено 79 открытых спортивных площадок.

Аким Енбекшинского района города Шымкент Г. Ильясов рассказал на брифинге о работах по благоустройству дворов многоэтажных домов и установке открытых спортивных площадок.

В этом году в районе ведутся работы по установке детских игровых площадок и благоустройству 64 дворов жилых домов. К концу года количество благоустроенных домов достигнет 89,7% (565 домов). Кроме того, произведен ремонт и реконструкция детских игровых площадок, расположенных в 43 дворах, благоустроенных в 2011 году, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Помимо этого, разработаны сметы на ремонт и реконструкцию детских площадок старых дворов 46 многоэтажных домов, они получили бюджетный запрос на 2021 год.

Также для развития массового спорта на территории планируется установить 100 открытых спортивных площадок. В 2020 году установлено 79 открытых спортивных площадок. Проведены работы по выявлению свободных земельных участков под установку спортивных площадок, подготовлены сметы. В результате в этом году установлено 6 открытых спортивных площадок, их количество достигло 85 единиц.