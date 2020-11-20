Не занижают ли шымкентские санврачи статистику заболеваемости? Этим вопросом журналисты задались на брифинге у главного врача города.

По словам Бакытжана Позилова, на прошлой неделе в Шымкент, как и в другие города и области приезжала столичная мониторинговая группа, которая нарушений не обнаружила. В среднем в Шымкенте проводят до полутора тысяч ПЦР-исследований.

«Фактов сокрытия у нас нет, нам это не выгодно. На прошлой неделе у нас была мониторинговая группа, которая проверила наши лаборатории, в том числе и частные, нет фактов сокрытия», — рассказал Бакытжан Позилов, и.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента.

Прокомментировал главный врач третьего мегаполиса страны и ситуацию с выплатами медицинским работникам. Не так давно социальные сети пестрили новостью о том, что 117 медицинским работникам не перечислили положенные надбавки. Этот факт, мол, установили в прокуратуре и деньги, а это не много не мало 45 миллионов тенге, им вернут. В горздраве рассказали, что пока, дело находится лишь на стадии расследования.

«Мы создали комиссию, они будут выяснять, пока нет ответа», — говорит Бакытжан Позилов, и.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента.

Шымкентские власти уверяют — они готовы ко второй волне. На случай нового всплеска заболеваемости они готовы в короткие сроки развернуть тысячи коек для пациентов. Не оставят без надзора и беременных, мамочек у которых положительный тест на COVID-19 обещают принимать в больницы без очереди.