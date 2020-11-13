12 ноября в 12:15 поступило к сотрудникам ЧС поступило сообщение об обрушении кровли 2-этажного дома по улице Ж. Нурлыбаева Енбекшинского района.

Сотрудники департамента применив специальные инструменты и технику провели уборку двора от обрушившейся кровли. В целях соблюдения техники безопасности были вызваны специалисты служб газового хозяйства и энергетики, отключены газ и электричество. Пострадавших и погибших на месте нет, сообщает Группа связи с общественностью ДЧС г.Шымкент.

На месте работали 23 человека личного состава, 2 единицы техники, Департамента по ЧС г. Шымкент, бригада филиала Центра медицины катастроф, представители местных исполнительных органов, службы полиции.

Известно, что 15-квартирный жилой дом был построен в 1954 году.