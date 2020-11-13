Прокладка нового коллектора диаметром 600 мм началась на одной из старейших улиц Шымкента 29 октября, говорится в сообщении ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Объект планируется сдать в эксплуатацию в первой половине декабря 2020 года.

За 13 рабочих дней рабочие прошли более 700 метров, то есть почти половину от запланированного объема. Работы ведутся со строгим соблюдением санитарных правил и охраны труда. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов и водителей – на месте работ установлено специальное ограждение, предупредительные знаки и световые указатели.

После закладки трубы в траншею она засыпается грунтом, затем проводится двойная трамбовка – ручная и механическая. В местах, где наблюдается просадка, проводится дополнительная засыпка гравием, который также плотно утрамбовывается с помощью мини-катка. Тщательно очищается и промывается от остатков грунта пешеходная часть и автомобильная дорога. Пешеходы уже могут спокойно перемещаться на участках, где новый коллектор уложен. После проведения основных работ по всему фронту будет произведено асфальтирование вскрытого участка на автомобильной дороге. К восстановлению дорожного покрытия отнесутся с должным вниманием.

Напомним, что планируется обновить 1600 погонных метров канализационного коллектора. Старый устарел физически и морально, его дальнейшая эксплуатация могла привести к серьезным авариям и непредсказуемым последствиям. К тому же, в администрации ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» выбрали нужный момент – капитальный ремонт асфальтного покрытия на улице Гагарина запланирован на 2021 год.