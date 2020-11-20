В Шымкенте соберутся мастера кожаной перчатки, передает Otyrar.KZ.

С 22 по 29 ноября 2020 года в третьем мегаполисе пройдет чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин и женщин.

В нем примут участие лучшие спортсмены из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Мангыстауской областей.

В соревнованиях, которые пройдут в спортивном комплексе художественной гимнастики, сразятся лучшие мастера кожаной перчатки. Среди них есть боксеры, прошедшие отбор на Олимпийские игры.

Дезинфекцию тренажерного зала, гостиниц и мест где пройдут соревнования будут проводить вместе с представителями основных санитарных объектов страны.

На соревновании будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы; находящиеся на объекте персонал, спортсмены предоставят справки ПЦР-тестирования (Covid-19) с отрицательным результатом. Соревнования пройдут без зрителей.