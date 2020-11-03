В Шымкенте решен вопрос обеспечения лекарствами и медикаментами всех медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь.

Заключены контракты на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения на общую сумму 7,21 млрд тенге, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Об этом сегодня на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

— Единый дистрибьютор поставил лекарственные средства и изделия медицинского назначения на сумму 6,2 млрд тенге. Это 85,9%. На сегодняшний день в медицинских организациях имеется двухмесячный запас лекарств и медицинских изделий против COVID-19, — сказал он.

В целях недопущения дефицита лекарств из резерва акимата города, на закупку 5 наименований лекарственных средств из бюджета выделено 180 миллионов тенге.

Проводится мониторинг соответствия цен в аптеках, запасов лекарств и розничных цен. На сегодняшний день в аптеках города имеется запас препаратов для лечения COVID-19.

В рамках стабилизационного фонда планируется выделить дополнительные средства на закупку лекарств для розничной торговли, оборота аптек и пополнения запасов.

Следует отметить, что против сезонного гриппа было закуплено 128 963 дозы вакцины. На сегодняшний день вакцинировано 128 571 человек (99,7%).