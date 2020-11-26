В Шымкенте планируется запустить проект по увеличению мощности канализационных очистных сооружений еще на 50 тысяч.

Разработана проектная документация. Он будет отправлен на экспертизу в декабре этого года, а строительство запланировано на 2021-2022 годы. Об этом сообщил руководитель городского управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жолшыбек Шайхсламов, передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В настоящее время мощность действующих канализационных очистных сооружений составляет 150 тысяч кубометров воды в сутки. Существующие очистные сооружения очищают 115 тысяч кубометров сточных вод летом и 160-170 тысяч кубометров в сезон дождей.

Разработано технико-экономическое обоснование проекта нового дополнительного сооружения. В связи с масштабностью проекта и для строительных работ в рамках государственно-частного партнерства предлагается инвесторам.