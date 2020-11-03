Кроме того, ведутся работы по подключению 717 кислородных точек в медицинских организациях и установке 9 резервуаров для жидкого кислорода.

В рамках подготовки ко второй волне эпидемии в Шымкенте для оснащения реанимационных кроватей закуплено 314 функциональных коек, 381 дозаторов, 266 реанимационных мониторов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Об этом сегодня на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

— В городе завершены работы по установке 3 кислородных станций. Два находятся на базе Городской инфекционной больницы и один — в городской больнице №3. Кроме того, ведутся работы по подключению 717 кислородных точек в медицинских организациях и установке 9 резервуаров для жидкого кислорода, — отметил руководитель управления.

За счет спонсоров выданы 13 машин скорой помощи. Кроме того, в медицинских организациях будут работать 612 ИВЛ аппаратов. В начале года было всего 310 ИВЛ аппаратов, еще 156 аппаратов ИВЛ было доставлено министерством здравоохранения. Кроме того, за счет спонсоров было приобретено 20 ИВЛ аппаратов и 98 кислородных концентраторов. Из местного бюджета закуплено 126 аппаратов ИВЛ.

Теперь впервые в Шымкенте ТОО «Казмедприбор» приступило к производству ИВЛ аппаратов. Компания способна производить 20-25 аппаратов ИВЛ в сутки. Кроме того, будет выпущено около 300 единиц медицинского оборудования.