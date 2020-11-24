Специализированный ЦОН Шымкента за 10 месяцев 2020 года оказал более 290 тысяч государственных услуг, из них – 63 394 услуг по выдаче водительских удостоверений.

По словам Данабека Исабекова, директора филиала государственной корпорации «Правительство для граждан», это на 10 % больше чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в Шымкенте функционирует 10 центров обслуживания населения, из них 3 специализированных ЦОНа и центр оказания миграционных услуг.

В спецЦОНе микрорайона «Достык» и по адресу 196 квартал 381/1 автолюбители смогут перерегистрировать свой автотранспорт, получить водительское удостоверение и сдать практический экзамен. Также в здании специализированного ЦОНа можно пройти медосмотр для получения водительского удостоверения.

Ежедневно здесь выдается порядка 200 водительских удостоверений и ставят на учет более 600 транспортных средств.

Напомним, обменять водительское удостоверение, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто, оформить доставку госномера и свидетельства можно онлайн, на портале eGov.kz.

Адреса спецЦОНов:

СпецЦОН №1: мкр. Достык б/н.

СпецЦОН №2: 119 квартал Ташкентская объездная трасса, 381/1.

СпецЦОН №3: мкр. Кызылжар, ул. Жеделибайсын 92. ТРК «Бекжан-комфорт»,

График работы: ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00 без перерыва.