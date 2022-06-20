На 40 дней закрывается спецЦОН в Шымкенте

Речь идет о спецЦОНЕ, который находится в мкр. Достык. Здесь клиенты не смогут сдать теоретический экзамен и оформить транспорт, передает OTYRAR.

С сегодняшнего дня в связи с ремонтом ремонтом здания, спецЦОН в мкр Достык будет частично закрыт. Как сообщили в городском филиале «Правительства для граждан», ремонтные работы рассчитаны на 40 дней.

Из-за ремонта будет недоступна сдача теоретического экзамена и возможность оформления транспорта. Клиентам доступны услуги по выдаче готовых документов и практический экзамен на автодроме.

Теоретический экзамен можно сдать по адресу г. Шымкент, ул. К.Толеметова,35. Сектор выдачи готовых документов будет работать в прежнем режиме с 09.00 до 18.00 часов.

Напомним, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Также клиенты могут обратиться для регистрации и перерегистрации авто в автоЦОНы города по следующим адресам:

СпецЦОН №2: 119 квартал Ташкентская объездная трасса, 381/1.

СпецЦОН №3: мкр. Кызылжар, ул. Жеделибайсын 92. ТРК «Бекжан-комфорт».

График работы: ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00 без перерыва.