12 января в Шымкента спецЦОНы возобновили свою работу.
С понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов автолюбители смогут перерегистрировать свой автотранспорт, получить водительское удостоверение и сдать практический экзамен.
Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. При посещении СпецЦОНов необходимо соблюдать дистанцию и иметь при себе медицинские маски.
Также доводим до сведения, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Обменять водительское удостоверение и перерегистрировать автомобиль можно в любое удобное для граждан время на портале электронного правительства.