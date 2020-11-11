По Туркестанской области в настоящее время на стационарном лечении с коронавирусом находится 1 человек, а в амбулаторных условиях – 18.

Под медицинским наблюдением находятся 116 контактных лиц.

Пока эпидемиологическая ситуация в Туркестанской области стабильная, блокпостов не установят. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач области Нурбек Нышанов.

По его словам, в Туркестанской области отдельные граждане не перестают проводить семейные торжества. Поэтому во время пандемии жителей области призывает соблюдать всеобщий порядок и требования.

«Согласно вновь принятому постановлению, с 3 ноября скотные рынки на территории области разрешены к работе в рабочие дни недели с усилением санитарно-дезинфекционного режима и наполнением не более 30%. В Туркестанской области имеется 31 скотных базаров. Из них в настоящее время 3 закрытых (ИП «Нурсултан», ПК «Султан», ТОО»Алжан-Агро»). На сайт «Infokazakhstan» поступило 16 обращений на открытие скотных рынков, из них 7 рассмотрено, 4-выдано разрешение на работу (Казыгурт, Ордабасы, Келес, Толеби), 3-возвращено, 9-находится на рассмотрении», — сообщил главный санитарный врач области.

Во время запрета деятельности скотных базаров, ТОО «Ет өнімдері KZ», расположенного в селе Машат Тюлькубасского района, за нарушение карантинных требований 7 и 21 октября текущего года, на данное юридическое лицо наложено 2 штрафа в размере 230 МРП.