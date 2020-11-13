В Туркестанской области задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution», нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге, передает Otyrar.KZ.

Напомним, летом текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution» в Жетысае.

Спустя месяц количество потерпевших составило свыше 300 человек.

Установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из города Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды.

В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства.

В результате дальнейшей кропотливой работы полицейские задержали сначала 5 подозреваемых, а после остальных 7 человек.

Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов.

Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа, созданная из числа профессиональных сотрудников областного департамента полиции.

Финансовая пирамида «Indigo-24 Evolution» была основана в 2015 году в Алматы. В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников.

Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по миллиону тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации. В настоящее время количество потерпевших увеличилось на более 1,5 тысяч человек.

Все заявления нами зарегистрированы в законном порядке. Задержанные 12 подозреваемых лиц взяты под стражу. Общая сумма ущерба нанесенная потерпевшим на сегодняшний день составила свыше 1 миллиарда тенге.

На сегодняшний день сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 миллиона до 10 миллионов тенге. Стоит отметить, что на имущество преступной группы наложен арест.