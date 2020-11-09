Самыми отдаленными населенными пунктами в Аль-Фарабийском районе являются жилой массив «Бадам» (195 квартал) и микрорайон Сауле.

В этом году завершены и переданы в эксплуатацию работы по строительству и монтажу линий электропередач 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого массива Бадам, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Об этом на брифинге о социально-экономических показателях района за 10 месяцев и реализации госпрограмм сообщил аким Аль-Фарабийского района Г. Мауленкулов.

По словам Габита Патшаханулы, для обеспечения жилого массива питьевой водой, планируется завершить строительство до конца текущего года.

— На поставку природного газа предусмотрены проектные работы на 286,4 млн. тенге. В этом году в бюджете предусмотрено 50 млн. тенге, в соответствии с контрактом подрядная компания ТОО «Комби Строй 1» строительные работы планирует завершить до конца этого года, – отметил он.

Аким района также отметил, что в этом году подписан договор с ТОО «МПК-ПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации по обеспечению микрорайона Сауле (276 квартал) инженерной инфраструктурой.

Завершить проектно-сметную документацию по данному объекту планируется до конца года.

— Для обеспечения качественной электроэнергией 276 квартал спонсоры установили 25 столбов, 2 км проводов и трансформатор мощностью 160 кВт. Так электроэнергией обеспечено около 150 частных домов, — сказал аким района.

Кроме того, для обеспечения качественной питьевой водой за счет спонсоров для водопровода выкопано 350 метров и введено в эксплуатацию.