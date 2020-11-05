7-8 ноября 2020 года с 00:00 до 06:00 в городе Шымкент будет ограничена подача электроэнергии.

Причина в том, что в соответствии с рабочим проектом объекта «Строительство сети 220 кВ подстанции «Бозарык» 220/110/10 кВ в городе Шымкент» по заказу акимата города Шымкент, в связи с тем, что воздушная линия 220 кВ проложена по двум линиям Л-2409, 2399, принадлежащими АО «KEGOC», возникает необходимость временного отключения ЛЭП, чтобы не подвергать опасности жизнь людей при проведении работ.

Заранее приносим извинения за предоставленные неудобства!