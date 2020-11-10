Как сообщалось ранее, с 9 ноября стоимость проезда в общественном транспорте по карте составляет 70 тенге, при оплате наличными — 100 тенге.

Карты можно приобрести в крупных торговых магазинах, автобусах, ЦОНах и центрах занятости, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Если карта имеется, но вы не можете ею оплатить по причине технической неисправности аппарата приема оплаты, установленного в автобусе, то с вас возьмут 70 тенге.

Кроме того, школьники, студенты и пассажиры, относящиеся к группе пассажиров, имеющих право на льготный проезд, должны как и прежде предъявлять студенческую карту или книжку.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в Call-центр системы «Толем» по номеру 87758112222.