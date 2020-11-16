Врачи вернули к жизни жительницу Шымкента, у которой остановилось сердце, передает Otyrar.KZ.
В кардиоцентр Шымкента по экстренным показаниям бригада скорой помощи доставила пациентку с диагнозом — острый коронарный синдром.
Женщина поступила в крайне тяжелом состоянии.
На операционном столе до начала стентирования произошла остановка сердечной деятельности.
В результате реанимационных мероприятий с дефибрилляцией и непрямым массажем сердца его удалось запустить…
После чего медики инвазивный методом провели стентирование инфарктозависимой артерии и восстановили кровоток.
У кардиологов есть правило «золотого часа» — это время, за которое пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием должна быть оказана хирургическая помощь.
Врачи сработали чётко и слаженно, что позволило сохранить жизнь пациентке.