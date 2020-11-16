Врачи вернули к жизни жительницу Шымкента, у которой остановилось сердце, передает Otyrar.KZ.

В кардиоцентр Шымкента по экстренным показаниям бригада скорой помощи доставила пациентку с диагнозом — острый коронарный синдром.

Женщина поступила в крайне тяжелом состоянии.

На операционном столе до начала стентирования произошла остановка сердечной деятельности.

В результате реанимационных мероприятий с дефибрилляцией и непрямым массажем сердца его удалось запустить…

После чего медики инвазивный методом провели стентирование инфарктозависимой артерии и восстановили кровоток.

У кардиологов есть правило «золотого часа» — это время, за которое пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием должна быть оказана хирургическая помощь.

Врачи сработали чётко и слаженно, что позволило сохранить жизнь пациентке.