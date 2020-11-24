Выставку фигурок солдатиков и воинов разных эпох организовали для учеников младших классов школы-лицея № 24 г. Шымкента. Экспонаты для нее предоставил коллекционер подполковник в отставке Арман Ахашов.

На выставке были представлены фигурки разных размеров, выполненные из олова, пластмассы, сплава алюминия, цинка и меди. Знакомство с уникальной коллекцией стало для ребят настоящим событием.

1 из 4

Неподдельный интерес у ребят вызвали копии воинов Казахского ханства, до мелочей повторяющих все элементы их амуниции. Школьники также ознакомились с доспехами и снаряжением древних гуннов, скифов, монголов, викингов, рыцарей средневековья, солдат наполеоновской эпохи и двух мировых войн.

«Воспитание патриота, бережно относящегося к традициям, истории и культуре своей страны, – одна из важных задач современной школы. С помощью таких познавательных мероприятий мы зарождаем у ребят интерес к воинской службе, воспитываем уважение к традициям предков, чувство долга перед Родиной», – подчеркнула директор школы Жанар Нысанбаева.

Школьники поблагодарили организаторов выставки и коллекционера за интересную и познавательную «встречу» с воинами прошлых веков, разных стран и народов.