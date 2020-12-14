Уже сейчас «умные камеры» фиксируют нарушения ПДД на улицах города.

В Шымкенте по направлению «Безопасность» государственной программы «Цифровой Казахстан» установлено 479 камер видеонаблюдения во дворах и вдоль дорог, а также 212 интеллектуальных камер «Интегра-С» на 21 перекрестке сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, управлением цифровизации города и АО «Казахтелеком» в подъездах многоэтажных домов установлено 2 462 камеры видеонаблюдения.

Установленные камеры подключены к информационной системе центра оперативного управления департамента полиции. В результате этой работы количество преступлений в городе значительно снизилось.

Кроме того, между акиматом города и департаментом полиции, а также компанией по установке камер подписан трехсторонний меморандум, а на улицах города установлено 14 интеллектуальных камер «Сергек».