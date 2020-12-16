В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратилась жительница г. Алматы о том, что днём ее несовершеннолетняя дочь вышла из дома и пропала без вести.

После безуспешных поисков, которые не принесли никаких результатов, мать пропавшей девушки попросила помощи у сотрудников полиции.

Получившие сообщение сотрудники Арысского РОП разместили фото пропавшей без вести в местах массового скопления людей и на улицах г.Арыси и прилегающих аулов, а также разослали ориентировку с ее приметами во все городские и районные подразделения ДП Туркестанской области. Для скорейшего обнаружения подростка, оперативники опросили водителей такси, односельчан и других случайных прохожих, которые могли бы владеть какой-либо информацией.

В течение суток удалось установить местонахождение 16-летней девушки. Ее обнаружили в доме жителя Арыси. С молодым человеком девушка познакомилась и переписывалась в социальной сети.

В настоящее время найденную несовершеннолетнюю вернули домой к родителям живой и здоровой.

Родители пропавшей девушки выразили искреннюю благодарность сотрудникам полиции Арысского РОП, оперативно нашедших и вернувших их пропавшую дочь.

«Дочка по неизвестным причинам ушла из дома. После того, как мы не смогли самостоятельно найти ее, то сразу же обратились за помощью к полицейским Арысского района, которые оперативно разыскали и нашли мою дочь. Благодарю стражей порядка из г. Арысь. Большое им спасибо! — поблагодарила полицейских мать 16-летней девушки.

В свою очередь, сотрудники полиции рекомендуют жителям и гостям Туркестанской области быть бдительными к своим детям и не оставлять их без присмотра. В случае пропажи детей или родных следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.