Полицейские г. Кентау задержали подозреваемого в серии краж из магазина

В отдел полиции г. Кентау с заявлением обратились трое частных предпринимателей о том, что неизвестные лица похитили из их магазинов различную одежду и обувь. Так, один из потерпевших сообщил, что воришки украли у него 17 пар обуви на сумму более 200 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 400 тысяч тенге, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

С целью раскрытия краж, в ОП г. Кентау создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Оперативники опросили очевидцев, провели подворный обход и другие розыскные мероприятия. Благодаря собранной информации полицейским удалось выйти на след магазинного воришки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОП г. Кентау в течение суток задержали подозреваемого. Следствием установлено, что молодой человек, воспользовавшись отсутствием в магазинах охраны и камер видеонаблюдения, совершил кражу в ночное время. Путем взлома входной двери и оконных рам, подозреваемый проник в помещение, откуда похитил товар и скрылся с места преступления. Затем с помощью автомашины знакомого, вывез похищенное и спрятал в гараже родственника. Изъятые в качестве вещественных доказательств краденное имущество вернули законным владельцам. Подозреваемый полностью признался в содеянном. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Мужчина арестован.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и принять меры к сохранности своего имущества. В своих домах и магазинах следует установить камеры видеонаблюдения, охранную сигнализацию, а также решетки на окнах.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.