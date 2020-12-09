Полицейские Туркестанской области продолжают выявлять нарушителей карантинного режима.

Сотрудники полиции Мактаральского района продолжают следить за соблюдением гражданами требований карантинного режима, введенного в связи с осложнением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции Ковид-19 и выявлять нарушителей постановления главного санитарного врача.

Мобильными группами проверяются торговые и увеселительные заведения, магазины и рынки, а также места массового скопления людей, общественный транспорт и улицы на предмет нарушений карантина. На сегодня стражами порядка выявлено 313 фактов несоблюдения карантинного режима.

Ежедневно мактаральскими полицейскими проводится и разъяснительная работа среди населения по недопущению нарушений карантинных мер, а также проведения свадебных, семейных торжеств и национальных и спортивных состязаний, что может грозить жизни и здоровью жителей области. Однако, несмотря на постоянные отработки, организаторов и устроителей различных свадеб и кокпаров меньше не становится.

К примеру, в ауле Оркениет Мактаралького района полицейские остановили проведение национальной игры «кокпар» с участием 80 приглашенных гостей. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий в ауле Атакент стражи порядка выявили работающую столовую, где посетителей обслуживали без медицинских масок. В отношении нарушителей собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в санитарно-эпидемиологическую службу, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Аналогичную работу по профилактике и пресечению нарушений карантинного режима проводят и полицейские Арысского района. В целях профилактики сотрудники Арысского РОП совместно с акиматом г. Арыси в составе специальной мониторинговой группы следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в заведениях общепита, торговых центрах, продуктовых магазинах и других общественных местах. На сегодняшний день полицейскими в результате профилактических мероприятий выявлено около 450 правонарушителей, из них 3 индивидуальных предпринимателя. С 5 гражданами, халатно относящимся к требованиям карантина, стражи порядка провели разъяснительные беседы.

В людных местах и на улицах г. Арысь встречаются жители, которые не носят масок, рискуя своим здоровьем. Также установлено, что некоторые игротеки работали и после 22:00 ч. вечера, а большинство посетителей находились без медицинских масок. В отношении нарушителей собрали материалы и направили санитарно-эпидемиологическую службу.

На территории Туркестанской области мобильными группами в составе полицейских, представителей СЭС и местных органов выявлено 6035 нарушений, по 4778 из которых составлены адмпротокола, из них 569 фактов организации тоев и других семейных праздников.

В свою очередь, Департамент полиции Туркестанской области предупреждает, что в период карантинного режима граждане, не выполняющие установленных требований, будут привлечены к ответственности. Поэтому не забывайте строго соблюдать требования постановления главного санитарного врача, носить маски и соблюдать дистанцию.